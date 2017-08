Ukens skipsbesøk: Kirsti H

Fiskens velferd står i fokus når Kjetil Osmundsvåg og resten av besetningen på brønnbåten «Kirsti H» tester ut prototypen på eget avlusningssystem.

Kaptein Kjetil Osmundsvåg (44) forteller til skipsrevyen.no at prototypen av avlusingssystemet med varmtvann er laget i samarbeid med Ølve industrier og Erko Seafood, et av selskapene til Hauglandgruppen som eier brønnbåten. Kirsti H er en båt som går for denne grupperingen, og tar jobber i spotmarkedet hvis den har kapasitet til det.

– Vi holder på å teste ut systemet nå og har holdt på et par måneder, opplyser kapteinen som synes prosjektet er svært spennende å være med på.

Oppdragene fartøyet har er i all hovedsak basert fra Sogn og Fjordane til Hordaland, da det er der oppdrettsanleggene til Erko Seafood befinner seg.

– Vi har vært i Lofoten og slaktet fisk også, men det var på spot-jobb. Akkurat nå holder vi på med litt forbedringer på utstyret. Det fungerer fint per dags dato, og det ser ut til at vi er gode på fiskevelferd, og det er jo det som er bra, sier han og legger til at det på brønnbåt er det visse retningslinjer man skal forholde seg til med tanke på fiskens velferd.

I fellesferien mens det er stille på slaktefronten, ligger altså «Kirsti H» på vent, og besetningen driver servicearbeid i mens.

– Vi ser på filteret på sirkulasjonssystemet vårt. Og vi holder på å se på forbedringer på avlusingssystemet.

Osmundsvåg er opprinnelig fra Måløy. Han kom inn i byggeprosessen i desember før han gikk inn som kaptein.

– Jeg var ferdig utdannet som navigatør i 2001, og har gått veien. Først var det litt kystfart. Deretter brønnbåt i to perioder med Fjordlaks i Ålesund, sier han.

For 9 år siden gjorde Måløymannen som mange andre, og reiste offshore i 9 år.

– Jeg var en av de heldige som fikk lov å si opp selv fordi jeg hadde lyst til å prøve noe nytt, og så dukket dette prosjektet opp. Jeg har veldig heldig. Det var rett og slett perfekt timing.

Osmundsvåg sier han i utgangspunktet var oppdrettsmann, men fant ut det var sjømann han ville bli.