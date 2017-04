Ukens skipsbesøk: «G.M. Dannevig»

Henning Aasen begynte som matros i 1990, og har i løpet av sine 27 år som ansatt jobbet på alle Havforskningens båter, men trives best på de små. I dag er han kaptein på «G.M. Dannevig», Havforskningens nest minste og eldste fartøy.

Det Aasen liker aller best med å jobbe på et lite fartøy er muligheten til å gjøre litt av alt. «G.M. Dannevig» har et mannskap på tre bestående av motormann/matros, kokk/matros og kapteinen selv, som stod ute på dekk og malte da skipsrevyen.no stakk innom.

– Vi har bare ett mannskap på denne båten, så vi er en måned på tokt, og en måned i opplag, og med lite mannskap tilbringes hver kveld til kai, forklarer Aasen.

Hummertokt og vannprøver

– Så lenge vi får trossene i land trenger vi ikke store kaibiten for å legge til, legger Aasen til. Med tiden har Hvaler i Østfold blitt hans favoritt. Der er de hvert år på hummertokt ved hummerreservatet.

Båten ligger vanligvis i Flødevigen i Arendal, men siden hele mannskapet bor i Bergen tok de en sving innom Nykirkekaien etter tokt på Møre. Neste tokt går til Tønsberg, «G.M. Dannevig» operer hovedsaklig fra Arendal og oppover østkysten, helt til svenskegrensa ved Svinesund. Hver måned blir det også en natt i Danmark.

– Vi har et snitt med vannstasjoner vi skal sjekke hver måned, når vi har kommet over til Danmark har vi jobbet i 10-12 timer og må legge til kai for natten, sier Aasen.

Båten har med seg to sykler besetningen liker å bruke når de ligger til kai, og kanskje spesielt i sykkellandet Danmark.

Actis endelig på plass

«G.M Dannevig» ble bygget ved Kystvågen Verft i 1979 og gikk frem til 1985 under navnet «Kystfangst», da den ble overtatt av Havforskningen og oppkalt etter Gunder Mathiesen Dannevig, grunnleggeren av Forskningsstasjonen Flødevigen.

I 1986/87 ble fartøyet forlenget, og båten er i dag 27,8 meter lang, 6,7 meter bred og har god plass til forskere med laboratorium og sengeplass til 16 personer.

Aasen synes arbeidsgiveren er flink til å ta vare på fartøyet, som gjennomgår hyppige oppdateringer. Hovedmaskineriet ble skiftet ut for bare tre- fire år siden. Under denne visitten i Bergen er kjøleskapene i byssa så nye at de fortsatt står tomme, og Actis er i ferd med å installeres for aller første gang.

– Det gleder jeg meg veldig til å ta i bruk, sier kapteinen avslutningsvis.