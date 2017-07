Ukens skipsbesøk: Far Sapphire

Camilla Collin og resten av mannskapet på «Far Sapphire» returnerte fra en fem ukers jobb i Frankrike denne uken.

På broen treffer vi kaptein Bjørn Rakvåg, overstyrmann Ole Røys og styrmann Camilla Collin.

– Vi har nettopp vært i Frankrike i fem uker i forbindelse med en vindmøllejobb der for et fransk selskap. Nå ligger vi på spoten igjen, og rykker snart ut til vår faste plass på Askøy, forteller kapteinen.

Ankerhåndteringsfartøyet «Far Sapphire» går for det meste i Nordsjøen på norsk og engelsk side, og oppdragsgiverne er de store olje- (Statoil, Aker, Lundin m.m.) og vindmølleselskapene.

– Manøvrere båt er gøy



De er totalt 18 personer som jobber ombord, inkludert en kadett og en lærling. Camilla er en av to kvinner om bord.

– Jeg trives veldig godt om bord. Jeg funderer ikke på at jeg er eneste kvinne, og jeg tenker at så lenge jeg ikke funderer på det og heller ikke mine kolleger, så er jeg på rett sted. Å manøvrere båt, synes jeg er gøy. Så lenge jeg trives her, fortsetter jeg, sier Collin.

Hun begynte som kadett i 2011, tok eksamen og fikk jobb i Farstad etter det.

– Jeg var spesielt interessert i det dynamiske posisjoneringssystemet som vi har om bord. Det er noe de fleste offshoreskip har for å holde posisjon når vi ligger inntil rigger. Det er mye manøvrering og monitoring, som jeg liker å gjøre, forklarer hun.

Tekniske detaljer



Fartøyet ble bygget i 2007 og har designet UT 732 CD. Skroget er bygd ved Aker Yards Braila.

– Skipet kan gå både dieselelektrisk og mekanisk. Det har 280 tonn i bollard pull og 27000 hester. Det er ellers en god sjøbåt, sier kapteinen.

Lengde o.a. 92,70 m

Bredde 22,00 m

Bruttotonnasje ca 6400 t

Fart ca 17 knop ved draft 6,00 m

Dybde til h.dk. 9,50 m

Dødvekt 2000 t/4800 t