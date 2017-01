Ukens skipsbesøk: «Esvagt Alpha»

Danske «Esvagt Alpha» ble bygget i 1971, og begynner å dra på årene. Men ifølge kaptein Anders Kjeldgaard er den aldrende damen «still going strong».



Kaptein Anders Kjeldgaard tar imot Skipsrevyen på crewchange-fartøyet til Esvagt. Han kan fortelle at skipet er et ombygget bøyeskip. – Esvagt overtok skipet fra Lyktervesenet, den statlige instansen som styrer bøyene i Danmark, i 2001.

Etter at Esvagt tok over roret, har skipet blitt utstyrt med en ekstra davit og en kran.

Kjeldgaard har jobbet som kaptein om bord siden 2008. Han kom da som skipper fra «Esvagt Supporter», et litt mindre skip som den gang lå ved en oljerigg.

– Vi skifter besetninger. I dag kommer det to besetninger til «Esvagt Cornelia» og til «Esvagt Don». Det mannskapet har vi med ut. De ligger standby ute ved oljeplattformen i tilfelle det skulle skje en ulykke på oljeinstallasjonen. Vi får besetningen om bord her. Så seiler vi ut til Don med hurtigbåten vår, og skifter besetning og leverer proviant, sier han.

De tar med seg den besetningen som skal hjem til Esbjerg.

– Vi kom inn lørdag og sendte tre skipsbesetninger hjem. I helgen ligger vi bare og venter. Så kommer det to besetninger flyvende. Det er fire ukers skift, og vi kjører i en slags sløyfe, fortsetter han.

Tøffere tider

Kapteinen medgir at de merker at det har skjedd en har skjedd en avmetning med de synkende oljeprisene. Dermed er det ikke så mange mennesker å frakte som før.

– Rederiet har flere skip i opplag i Esbjerg. Det har vært en stor endring fra rederiet. Det blir mer venting på mannskapet, sier Kjeldgaard til Skipsrevyen.no.

Nybygg på vei

Det er syv mann som jobber fast om bord: Kaptein, styrmann, maskinsjef, førstemester, en båtsmann, en skipassistent og en kokk. – Besetningen som kommer for transport hjelper til. De går vakt i styrhuset og lignende, forklarer Kjeldgaard.

Esvagt har to skifteskip «Esvagt Alpha» og «Esvagt Beta». Rederiet bygger nå et nytt skifteskip i Spania som skal erstatte et av de andre skipene, sannsynligvis blir det «Esvagt Beta» som skal skifte arbeidsområde. Det nye skifteskipet er designet av Havyard Ship Technology.