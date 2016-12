Ukens skipsbesøk: Beffen frakter 60 000 passasjerer årlig

– Jeg kjører over 100 turer over Vågen hver dag, mandag til fredag. Det vil si at jeg har cirka 60 000 passasjerer i året på denne båten, sier Linda Holmedal, skipper og stolt eier av EF Beffen.

Linda Holmedal har kjørt den høyt aktede byfergen i Bergen i over 10 år. Hun begynte som skipper sommeren 2006, og overtok da også roret i bedriften etter at faren døde.

– Det er veldig kjekt å drive Beffen. Jeg trives veldig godt med det, sier den blide damen til skipsrevyen.no.

Litt historie

De karakteristiske Beffen-båtene har sitt design fra 1940-tallet, men bensin- og diesel-motorer har i nyere tid blitt erstattet av den miljøvennlige elektriske varianten—slik BEF-fergene opprinnelig hadde. 1. juni 2015 ble EF «Beffen» satt i rute der MF «Beffen» gikk, og er Norges første og eneste nullutslippsfartøy sertifisert som passasjerskip.

Tekniske spesifikasjoner

EF Beffen er tre meter bred og ni meter lang. Fartøyet er bygget i stål og veier 12 tonn.

EF Beffen er utrustet med 12 batterier fra Mastervolt (LiFeYPO4) á 24V/5000Wh fordelt på seks strenger, hvorav hver streng består av to batterier koblet i serie (6P2S). Batteriene er plassert i 3 batteritanker som er integrert i skroget. Anleggets nominelle DC-spenning er 48V med total effekt på 60000Wh og overvåkes/kontrolleres av ”MasterBus”-kommunikasjonssystemet.

Til lading er det installert seks Mastervolts Chargmaster 48 VDC / 50Amp tilkoblet en til hver batteristreng. Beffen kan velge mellom 3fase/32Amp/230V og 1fase/16Amp/230V landtilkobling. Fartøyet er utstyrt med en 5 kWh aggregat til lading hvis det blir strømsvikt i Bergen eller det enkelte dager blir behov for lading under fart.

Til elektrisk fremdrift benyttes 2 stk Mastervolts PodMaster 10 à 48VDC/10kW, plassert i senterlinjen forut og akterut. Begge PodMasters styres 45 grader SB/BB og forover/akterover med hver sin joystick.