Ukens skipsbesøk: «BB Server»

Slepevinsjer og et propellanlegg som kan dreies 360 grader, setter et helt eget preg på Buksér og Bergings slepebåt «BB Server».

– Det er en såkalt ASD ASD (azimuth stern drive). Det er manøvrerbart, bra med kraft, og båten er godt egnet til den type arbeid vi holder på med, forteller kaptein om bord, Morten Christiansen om fartøyet som har en trekkkraft på 71 tonn.

Kapteinsluen har Christiansen hatt på i gode to år. Han har også vært styrmann om bord på samme fartøy et par år tidligere. Da Christiansen begynte i Buksér og Berging i 2005, kom han fra DOF Management. Tre år senere, i 2008 var «BB Server» klar til dyst og ble overlevert fra Moen Slip AS.

Det er havneassistering, assistering av cruisebåter, sleping av lektere, båter som har havarert, en del arbeid i Nordsjøen og annet arbeid langs kaier og havner i Norge og utlandet, som står på timeplanen for Christiansen og de fem andre i mannskapet.

Opererer i spotmarkedet

Slepebåten «BB Server» har base i Bergen og operer i spotmarkedet langs hele kysten.

– Vi operere med norsk flagg og er stort sett nordmenn eller skandinaver om bord på disse fartøyene. Vi har vel 37 fartøy av stort og smått, og vi operere fra Oslo til Hammerfest. Det er mye å gjøre, sier han.

Christiansen legger til at tidlig på nyåret er det som regel litt stille. -Værmessig er det ikke noe jobber i Nordsjøen. Det er litt prosjekter som er ferdigstilt, og det er nedgangstider, så da er det litt rolig i verftsindustrien offshore.

Mannskapet har ikke så mye slepeoppdrag, men til gjengjeld er det mye å gjøre i havneområdet, der de assisterer båter, rigger som kommer til og fra kai, og lignende.

– Det kan være båter som på grunn av størrelse eller last har krav på taubåt. Her er det ofte cruisebåter om sommeren og hvis vindretningen er litt gal, vil de gjerne ha hjelp, forklarer kapteinen.

Spesielle slepevinsjer

Designet på «BB Server» er sjeldent, da spesialutstyret bestående av to slepevinsjer fra Karmøy Vinsj, er plassert i en hangar.

En tunnel går gjennom hovedbygget slik at mannskapet kan bruke vinsjene over baugen og over akterenden. Dette er, ifølge Christiansen, et design få båter har.

Azimuthpropellene som kan dreie 360 grader bidrar også til å gjøre fartøyet særegent.