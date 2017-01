Ukens skipsbesøk: «Bastø VI»

I løpet av de 19 årene Stein Erik Waksaas har jobbet på Bastøferga, kan han bare huske to ganger fergen ble innstilt på grunn av været. – Det var julaften 2000, også var det i forrige uke, da det var sterk vind, sier Waksaas til Skipsrevyen.no.

Waksaas er kaptein, eller administrerende skipsfører på et av Bastø Fosens tre nybygg, «Bastø VI». På hjemturen fra Cemre-verftet fikk han bryne seg på opptil fire meter høye bølger i Middelhavet og lå værfast i Almeria i Spania i flere dager.

– Det gikk fint både da og nå i forrige uke, sier kapteinen som benyttet sjansen til å teste fartøyet i mer hjemlig ruskevær da «Vidar» bød på sterk vind. Men selv om turen gikk fint legger han til at han ikke ville tatt med seg passasjerer, med mindre det var absolutt nødvendig.

Vel hjemme på strekningen Horten-Moss er Waksaas svært fornøyd med det nye fartøyet, designet av Multi Maritime i Førde.

– Jeg er positivt overrasket. Jeg var litt skeptisk til å begynne med, den er jo litt flat, sier han om den lekre båten som av den spanske avisen Teleprensa ble omtalt som en luksusyacht med panoramautsikt og shoppingmuligheter.

– Det er Bastøferga liksom, vi lurte litt på hvor shoppingmulighetene befant seg, men så kom vi på at vi har jo en strålende cafe som serverer alt fra de obligatoriske lefsene til middag, smiler Waksaas.

Passasjerfergen som er 142 meter lang og er 21 meter bred har kapasitet til 200 personbiler eller 24 vogntog og 600 personer. To identiske maskinrom finnes i hver ende av fartøyet, og hovedmaskineriet består på hver side av to åtte sylinders GE dieselmotorer og en Rolls-Royce Azipull.

Drivstoff forbruket er redusert med 25-30 prosent sammenlignet med de eksisterende fergene på sambandet, og SCR-systemer fra Stt Emtec er med på å redusere NOx utslippene med 80 prosent.

Selv om alle tre nybyggene, hvorav de tredje er ventet levert i mars, er bygget i Tyrkia forteller Waksaas at det var et krav at alt av utstyr skulle ha leverandører i Norge. To av leverandørene holder sågar til på hver sin side av fjorden. Katalysatorleverandøren i Moss, og Zenitel, leverandør av kommunikasjonsutstyr i Horten.

– Kommunikasjonsutstyr er veldig viktig, det føles trygt å ha dem i nabolaget dersom noe skulle skje, sier kapteinen på sambandet som årlig transporterer 3,5 millioner passasjerer og 1,8 millioner kjøretøy.

Les mer om Bastø Fosens nybygg i neste utgave av Skipsrevyen