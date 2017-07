Tuco Marine leverer arbeidsbåt

– Våre spylebåter er høyeffektive fartøy som er optimert til gode fartsegenskaber og effektiv drift selv ved servicefart over 25 kt, sier administrerende direktør i Tuco Marine, Jonas Pedersen til skipsrevyen.no om den nye arbeidsbåten de har levert til Akva Group.



Den 15 meter lange arbeidsbåten er en del av ProZero-serien for akvakulturnæringen, av typen ProZero HPC.

Båten er bygget av komposittmaterialer som reduserer fartøyets strukturvekt, og ifølge produsenten sikrer lite vedlikehold og god holdbarhet. Med den lave vekten og de to innombordsdieselmotorene koblet til Volvo Penta IPS-fremdriftssystemet med fremadvendte motorerende propeller, kan fartøyet også nå en fart på over 33 knop.

– Båtene er innrettet for spyling og inneholder foruten hovedkahytt med føreplass og sittegruppe, også en mindre kahytt til overnatting samt toalett og utvendig verksted, opplyser Pedersen.

Båten er solgt til AKVA Group i samarbeid med Tuco Marines lokale partner på oppdrettsmarkedet, Arild Friestad fra Boat and Barge AS.

Skrogstrukturen for denne spesielle ProZero-modellen har spesielle installasjoner og forsterkninger som gjør den ideell for oppdrettsoperasjoner. ProZero-skroget gjør båten stabil, selv i dårlig vær. Raske operasjoner under dårlig vær er kun begrenset av mennesker, skriver verftet i en pressemelding.

– Disse båtene bidrar med signifikante fordeler i driftsøkonomien, dels på grunn av det lave drivstofforbruket, men også på lavere vedlikeholdsomkostninger, sier Pedersen videre til skipsrevyen.no om leveransen

– Vi ser frem til Aqua Nord og til å møte oppdrettsnæringen i Trondheim senere denne måneden, avslutter Pedersen.