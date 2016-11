Tuco debuterer med arbeidsbåter til oppdrettsnæringen

Fra tidligere å ha levert til offshorenæringen og offentlige instanser i Norge, skal Tuco Marine nå inn i et nytt marked – norsk oppdrettsnæring.

Det danske firmaet har signert en kontrakt for leveranse av to arbeidsbåter for vask/rengjøring av merder til AKVA Group.

– Leveransen er viktig. Raske arbeidsbåter er vår spesialitet, men vi har ikke utviklet fartøy rettet direkte mod havbruksindustrien før. Vi vet at vårt modulære komposittkonsept gir muligheter for spesialtilpasning opp mot spesifikke kundekrav uten at det blir for kostbart, nettopp fordi vi har utviklet modulære design, forteller administrerende direktør i Tuco Marine, Jonas Pedersen til skipsrevyen.no.

Danskene skal levere to 15 meter lange ProZero HPC Boats, som skal bygges i karbonfiber for å reduserer strukturell velt på fartøyene.

Begge fartøyene er i stand til å cruise med mer enn 30 knop, og er drevet av to innenbords dieselmotorer på fremadrettet propell i Volvo Penta IPS system. Det skal sikre kontroll og skrogeffektivitet som holder drivstofforbruket nede og minimerer miljøbelastningen.

-Vårt marked er inndelt i tre segmenter: Offshore, arbeids- og patruljebåter. Til Offshoresektoren har vi helt nye FRC´er (Fast Rescue Crafts) på vei sammen med nyutviklede Daughter Crafts. Vi har særlig i de siste årene jobbet mye med vindkraft til havs. På grunn av vårt tette forhold til de store aktørene vi vært i stand til å tilby båter som er optimert til de spesielle krav denne sektoren stiller, sier Pedersen videre.

Båtene har blitt solgt til AKVA Group i samarbeid med Tuco Marines lokale partner i oppdrettsmarkedet, Arild Friestad fra Boat and Barge AS.