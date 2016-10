Tschudi utvider i Angola

Tschudi-gruppen utvider sin satsing på offshoremarkedet i vest-Afrika, det annonserte selskapet i en pressemelding denne uken.

Tschudi oppretter et nytt offshoreselskap – Tschudi Angola-Navegação, i fellesskap med en lokal samarbeidspartner i Angola.

Tschudi Offshore & Towage AHTS-fartøy har allerede mye erfaring med å jobbe offshore i Angola, samt med havneutvikling i byen Soyo. Med det nye selskapet håper Tschudi å skaffe seg et enda bedre fotfeste i et marked de forventer vil fortsette å spille en viktig rolle i olje – og gassnæringen.

På tampen av fjoråret tok Tschudi over den kommersielle og tekniske driften over to av World Wide Supplys skip, «World Emerald» og «World Sapphire», og doblet dermed størrelsen på offshoreflåten.