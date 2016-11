Tror det raskt voksende servicebåt-segmentet kan føre til overkapasitet

Av: Therese Soltveit/kyst.no

Roger Halsebakk, administrerende direktør i Sølvtrans forteller at det nå er 120 brønnbåter i drift i verden og uttrykker at næringen kan få en overkapasitet av fartøy de kommende årene. – Det sier seg selv at det er fullt mulig å bygge ihjel dette markedet som er så lite i antall båt, om dumme penger blir brukt uten kompetanse, påpeker Sølvtrans-sjefen, som mener at servicebåt-industrien med sine 500 fartøy spesielt kan havne i den situasjonen.

Sølvtrans gjennomførte betydelige investeringer i fjor med blant annet oppkjøp av Bømlo Brønnbåtservice i tillegg til investeringer i flere nybygg for 2016 og 2017. Nylig kjøpte de seg inn også inn i Fosnavaag Ocean Academy (FOSAC), og har nå tre nye brønnbåter under bygging.

– Vi har nok med de tre båtene vi får neste år og har gjennomført det vi hadde av planer på kontrahering og oppkjøp, sier Halsebakk til kyst.no.

20 fartøy i drift

Han opplyser at de nå har 20 fartøy på verdensmarkedet, av disse driftes 15 i Europa. Per i dag opererer cirka en tredjedel av brønnbåtene deres i UK og resten i Norge.

På spørsmål om det kan bli en overflod av brønnbåter på markedet de neste årene, da flere oppdrettselskap blant annet har startet egen shippingvirksomhet, har brønnbåtsjefen noen tanker om dette.

– Det er per i dag rundt 120 brønnbåter på verdensmarkedet. I antall båter så er det cirka det samme som Farstad og Siem har alene innen offshore. Det sier seg selv at det er fullt mulig å bygge ihjel dette markedet ved overkontrahering slik som offshoremarkedet, om dumme penger blir brukt uten kompetanse, svarer Sølvtrans-sjefen.

Men kompetansen mener han brønnbåtnæringen sitter med, hos servicebåt-markedet derimot som er en relativt fersk bransje, ser han store muligheter for en overkontrahering av fartøy.

– Dette er et marked som har bygget seg opp siste 10 årene, men virkelig tatt fart de siste 3-5 årene. I dag er det cirka 500 båter i dette segmentet, og det koster vel ganske mye mer flåten av servicebåter enn brønnbåtflåten for oppdrett næringen, poengterer han.

Døpte nybygg

Sølvtrans fikk i midten av november levert et nybygg av Aas Mekaniske, en brønnbåt av typen AAS 1802 ST. Fartøyet har fått navnet «Ronja Supporter», og er utstyrt og arrangert spesielt for føring av levende fisk i lukket system som rederiet har spesialisert seg på gjennom 16 år. Båten er også utrustet med Sølvtrans sitt spesielle lastesystem for ferskvannsbehandling.