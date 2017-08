Trippelkontratssignering hos Statoil

Denne uken signerte rederiene Skansi, Solstad Farstad og DOF på femårskontraktene fra Statoil verdt flere milliarder som ble tildelt tidligere i sommer.

Fartøyene som er valgt ut, og vil operere ut fra forsyningsbasene Mongstad, Dusavik, Florø og Kristiansund, har gode tekniske spesifikasjoner tilpasset Statoils logistikkoperasjoner.

Følgende rederier og fartøy har blitt tildelt femårs kontrakter, med fem ettårige opsjoner:

REDERI FARTØY REDERIKONTOR FORSYNINGSBASE

Skansi Offshore Sjoborg Torshavn, Færøyene Mongstad

DOF Skandi Mongstad Austevoll Mongstad

DOF Skandi Flora Austevoll Dusavik

Solstad Farstad Far Searcher Skudeneshavn/Ålesund Kristiansund

Grønn logistikk

Statoil har en ambisjon om å være et ledende selskap innen karboneffektiv olje- og gassproduksjon, og jobber også aktivt med å redusere utslippene fra logistikkvirksomheten. Frida Eklöf Monstad som leder Statoils marine avdeling innen selskapets logistikkvirksomhet, har med sine kolleger jobbet mye sammen med rederiene for å redusere drivstofforbruk og utslipp. Monstad meddelte at hun syntes det var svært gledelig å kunne signere nye kontrakter.

Statoil har mellom førti og femti fartøy i operasjon hver eneste dag. Frida Eklöf Monstad sier til Skipsrevyen.no at Statoil har jobbet med grønn logistikk siden 2011 og har en strategi som de jobber systematisk med.

– Siden 2011 har Statoil redusert CO2-utslippene med nærmere 30 prosent i fartøysporteføljen på norsk sokkel. Sammen med rederiene ønsker vi å redusere klimaavtrykket ytterligere. Fartøyer som kan vise til lavt drivstofforbruk har derfor blitt belønnet i tildelingen. Våre erfaringer viser at batteridrift gir god effekt på forbruk og utslipp, og vi er glade for at vi får på plass batteri og landstrøm på alle fartøyene som nå får langtidskontrakt for oss, sier Monstad.

Ingen av fartøyene som har fått kontrakt har i dag batteridrift eller muligheter for landstrøm, men dette vil bli installert, og NOX-fondet er en viktig støttespiller og bidragsyter for rederne i arbeidet med å installere batterier. Hun sier til skipsrevyen.no at Statoil har vært tydelige på at de skal ta inn fartøy som har en grønn profil gjennom batteri og landstrøm.

Får batteri i første kvartal 2018

Svein Leon Aure som er kommersielt ansvarlig for PSV/AHTS i kjerneområdene Norge, Brasil og Australia sier til skiprevyen.no at for SolstadFarstad er dette en viktig kontrakt å få på plass.

– Det sikrer en langsiktig avtale for et av våre supplyskip. Vi får en båt i drift i mange år, og kan planlegge og vi har stabile arbeidsplasser for mannskap, og det er viktig, poengterte Aure.

For Solstad Farstad var det et skip rederiet ble tildelt i denne runden. Far Searcher skal få installert batteri første kvartal i 2018.

– Vi har bestilt et ESS –system, en batteripakke fra Vard Elektro. Det blir det andre systemet vi bestiller Vi har allerede inne en bestilling på en båt som går på Statoilkontrakt og som skal installeres før jul, sier Aure videre.

Han legger til at rederiet har jobbet lenge både internt og sammen med Statoil for å finne en løsning for å effektivisere driften og minske utslipp, få lavere fuelforbruk, og i det hele tatt ha en grønnere profil.

Vard får også jobben med å installere batteri på DOFs Skandi Mongstad og Skandi Flora.

– Denne kontrakten er viktig for oss. Den ene båten har gått for Statoil i 10 år, helt siden den var ny, og får nå fem år videre. På den andre båten har vi ikke tidligere hatt kontrakt med Statoil, og det er klart det er utrolig kjekt for oss å få en kontrakt i Norge som gir jobb til de norske sjøfolkene våre. Begge fartøyene skal få installert batteri innen et halvt år. Det er Vard som skal gjøre jobben med installering på begge båtene noen lunde samtidig, sier Sigbjørn Stangeland senior chartering manager i DOF.

Plug and play for Skansi



Skansi-direktør Jens Meinhard Rasmussen fremhever også Statoil-kontraktens betydning i et heller dårlig marked.

– Det er ikke hver dag vi får femårskontrakter og dette har vi kjempet hardt for. Vi får et skip inn på femårskontrakt. Sjoborg har jobbet for Statoil tidligere, så de kjenner veldig godt båten og mannskapet, og det er positivt. Med denne kontrakten får vi både landstrøm og batteripakke. Jeg tror ikke det ville skjedd uten at Statoil frontet det, sier Rasmussen.

Direktøren forteller til skipsrevyen.no at det er Norwegian Electric Systems som skal gjøre installasjonsjobben for dem. – Det blir NES som skal gjøre det i første kvartal 2018. Vi har begynt forberedelsene, så når vi får batteripakken er det nærmest plug and play. Vi er godt forberedt, sier han.