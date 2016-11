Travelt ved FMS

I september leverte Flatangerverftet Folla Maritime Service AS (FMS) sitt bnr. 60, M/S «Monsøy» til Salmar Farming AS. I forrige uke hentet verftet hjem ytterligere to byggekontrakter. I ordreboken står nå fem fartøyer, alle av det anerkjente FollaWork 35 designet fra Marin Design, hvorav ett av dem er til Salmar Farming.

Det høye aktivitetsnivået sikrer altså god beskjeftigelse for de 20 ansatte ved verftet. Etter at «Monsøy» forlot utrustningskaien har FMS vært travelt opptatt med å utruste ytterligere tre båter av FollaWork 35 typen. Byggenr. 62, M/S «Rognkallen» som leveres til Salmar Farming i neste uke, samt bnr. 63 og 64 til oppdrettsselskapet Bjørøya AS i Nord-Trøndelag. Med de to nye kontraktene (bnr. 65 og 66) til Norwegian Royal Salmon (NRS) går arbeidsstokken en travel vinter i møte.

– FollaWork 35-designet har slått godt an i markedet og vi er stolte over at NRS valgte oss som byggeverft for sine to nye båter. Det er salgs- og prosjektleder Tom Birger Skotnes ved Folla Maritime Service som sier dette til skipsrevyen.no, og han forteller at han venter ytterligere kontraheringer i løpet av inneværende år.

Fartøysdesignet, som mange av våre lesere er godt kjent med, er utarbeidet av Marin Design og har lengde på 10,65 meter med bredde 5,00 meter. Fremdriften besørges av en John Deere dieselmotor på 265 hk v/2400 o/min. Propellanlegget er en leveranse fra Nogva Motorfabrikk supplert med to stk. Sleipner thrustere, Amco Veba kran på 6,5 t/m og to capstander.

Båttypen har enkeltskrog og brukes som lokalitetsbåt. – Den er spesielt egnet til arbeid inne i oppdrettsanleggene, forklarerer Skotnes. – FollaWork 35 har thruster både i baugen og akter, og kan dermed snu på en femøring!

Elektrifisering

Folla Maritime er for øvrig kommet godt i gang med sin strategi om å satse på elektrifisering av båter til oppdrettsnæringen. – Fortsatt er vi tidlig i prosessen og det er mange utfordringer i forhold til havbruksnæringens behov, men vi arbeider med et konkret prosjekt sammen med reder og et elektrofirma på Nord-Møre, forklarer Skotnes.

På det nåværende stadium kan han ikke være mer konkret, men ved FMS har man stor tro på 2017/2018 som et gjennombrudd for teknologien. – Vi kommer til å vise en modell av konseptet på AquaNor til neste år, avslutter Tom Skotnes hemmelighetsfullt.