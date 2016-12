Travel vår hos Fiskerstrand

Med fire nybygg, to brønnbåter og to ferger, under oppseiling første halvår 2017 har Fiskerstrand Verft hektiske dager.

«Gåsø Jarl» kom til Fiskerstrand Verft den 13. november fra Tyrkia hvor skroget ble bygget. Skipet skal utrustes komplett på Fiskerstrand og skal leveres til Frøy Rederi i april 2017.

– Vi er i startfasen nå med å installere motorer, fremdriftssystem og fiskehåndteringssystem. Det vil vi fortsette med frem til levering, sier Joakim Lingås, Project Engineer i Fiskerstrand til skipsrevyen.no.

Velutstyrt brønnbåt

Det er en som jobb som skal gjøres når det toppmoderne fiskehåndteringsutstyr skal på plass.

– Rederiet har vært opptatt av at de vil ha det siste og beste utstyret på båten. Her blir installert fiskebehandlingsutstyr der det blir benyttet både ferskvann og hydrogenperoksid for avlusning. Her er også installert et nødslakteri dersom det skulle være dårlig fisk om bord, sier Lingås videre.

Brønnbåten må være klar til testing en måneds tid før leveransen. Det er mye systemer som skal sjekkes at fungerer godt.

– Vi har gjort ombyggingen på «Gåsø Viking» for samme rederi tidligere i år. Den gjorde vi betydelige oppgraderinger på. Nå bygger vi altså to nye båter for dem, byggenummer 81 «Gåsø Jarl» og byggenummer 82 som kommer til verftet over nyttår, forteller Lingås.

Møre Maritime AS er designer på begge to. Byggenummer 82 er veldig lik «Gåsø Viking», men har i tillegg et varmebehandlingssystem for avlusing. Leveringsdato på denne er fortsatt usikker.

I tillegg til leveransen til Frøy har Fiskerstrand Verft levering av to nye batteri- og biodieselferger i 2017. Byggenummer 83 er en ferge til Torghatten mens Boreals bestilling har byggenummer 84.

Tekniske spesifikasjoner på byggenummer 81 og 82

Fartøyene får en lengde på 84,60 meter, en bredde på 16,00 meter og har lugarkapasitet på 14 personer. De har en motoreffekt på 4 x 1,450 kW og har to boksformede lastetanker med en kapasitet på 3.500 m3. Lastetankene er dimensjonert for 1,5 bar overtrykk for å kunne levere til høytliggende landanlegg.

Fiskeutstyrspakken er basert på lukket teknologi som oppfyller krav til fiskevelferd når det gjelder sirkulasjon, oksygenering, filtrering, UV og RSW nedkjøling. Det er lagt stor vekt på miljøvennlige løsninger og utforming.

Båtene er også forberedt for å møte fremtidens miljøkrav med hensyn til utslipp av NOx og CO2 samt rensing av ballastvann.