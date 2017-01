Travel start på året for Hellesøy Verft

Atlantic Offshores «Ocean Response» bygges for tiden om for oljevern og oljeoppsamling ved Hellesøy Verft på Løfallstrand hvor aktiviteten har vært stor siden fartøyet ankom 4. desember.

Jobben ved verftet er planlagt å vare i to måneder, i løpet av desember og januar har arbeidsstokken økt med ti mann i prosjektstillinger. Fartøyet som i sin tid hadde byggenummer 168 ved Bergen Group, skal overleveres tidligst mulig i februar.

Ombyggingen inkluderer også endel arbeid og leveranser fra BKS Industrier på Sunde og Kvinnherad Elektro i Rosendal.

Les også: Skipsrevyens omtale av «Ocean Response»

Før båten var på plass på Hellesøy ble modulene til hangaren som skal huse oljevern utstyret bygget. Verftet opplyser til Skipsrevyen.no at disse ble montert på styrbord side i løpet av romjulen.

Ti ORO-tanker

Under taket på hangaren skal trommel til oljelenser og utstyr for å pumpe opp olje befinne seg. Det blir også utført endel rørarbeid da det bygges om til to ORO-tanker med en samlet kapasitet på 1350 m3.

Og så fort «Ocean Response» er overlevert til oppdragsgiver venter mer arbeid i løpet av vinteren og våren. Skroget til taretråleren Hellesøy bygger for FMC-Biopolymer er forventet å ankomme Hellesøy i februar/mars, og skal være klar til å leveres i mai/juni.

Dersom de tre taretråler-opsjonene skulle realiseres, vil Hellesøy ha skaffet seg arbeid for 2017 og 2018 verdt om lag 130 millioner kroner.