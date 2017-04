– Trasig at forbedringene ikke er mer synlige

Hurtigbåtene betegnes ofte som lite miljøvennlige sammenlignet med andre transportmidler. – Det er trasig at de forbedringene som er gjort de siste ti årene ikke er mer synlige, sier styreleder i Hurtigbåtforbundet Mats Martinsen under Hurtigbåtkonferansen 2017.

De siste ti årene har utslippene fra norske hurtigbåter, i følge styreleder i Hurtigbåtforbundet Mats Martinsen, blitt redusert med mellom 20 og 50 prosent. Faktorer som har lagt til rette for denne bedringen er at flåten er relativt ny, den har nye moderne motorer, diesel er dyrt og fokuset på å spare er stort, dermed er det viktig å tilby lavutslippsferger for å få salget gjennom hos rederne.

– Vi har skrog med lang levetid, hurtigbåter krever lite infrastruktur og næringen har blitt flinkere til å sette riktig båt på rutene. Mange steder kunne det sikkert vært mindre båter enn i dag også, men ønsker samfunnet en regularitet på 90 prosent må man opp i en viss størrelse.

Trasig for næringen

I statistikker over transportutslipp fra blant annet SSB og DNVL GL bakes hurtigbåtene som regel sammen med andre transportmidler.

– De mener at tallene ikke er tilgjengelig. Men de finnes. Det er ingen som rapporterer så mye på dieselforbruk som hurtigbåtredere. Det er utrolig skuffende og trasig for næringen at de forbedringene som er gjort de siste ti årene ikke er mer synlige, mener Martinsen.

Han mener videre at å sammenligne utslippene fra hurtigbåt med andre former for transportmidler blir feil, og påpeker at bussene som har lavere utslipp per passasjer ikke går til mange steder, som Akkarfjord på Sørøya og Måren i Sogn, som i dag betjenes av hurtigbåt. Han mener bygdenorge ikke hadde eksistert i dag, dersom hurtigbåten ikke hadde kommet.

– Hurtigbåttrafikken tilhører distrikene, og har reisende med lave totale utslipp. De har ikke sittet to timer i bil for å komme til hurtigbåtkaia, de har ofte spasert rett ned.

Bedre innkjøpsstrategi

Martinsen vedgår likevel at selv om han mener de ikke er noen miljøsvin, så har hurtigbåtnæringen fortsatt potensiale til å bli mer utslippsvennlig. Han etterlyser blant annet en mer helhetlig, gjennomtenkt innkjøpsstrategi, en større samordning i utlippskrav kan være nøkkelen.

– Fergene ligger litt foran oss der, kanskje fordi de har vegdirektoratet som legger føringene på et nasjonalt plan.