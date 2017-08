Tøft år for Risnes Marine Craft

Risnes Marine Craft AS leverer utstyr og båter til havbruksnæringen, og hadde i 2016 en kraftig nedgang i regnskapsresultatene.

Omsetningen endte på 13,1 millioner mot hele 30 millioner i 2015. Dette gikk hardt utover driftsresultatet som gikk ned fra 3,5 millioner i pluss i 2015 til minus 3 millioner i fjor.

Styreleder Tore Håkon Riple sier til kyst.no at nedgangen skyldes at de er blitt rammet av omlegging av nytt regelverk for fartøy i oppdrettsnæringen. Noen flere kommentarer om regnskapet vil han derimot ikke gi.

I årsberetningen skriver styret at det ikke er investert i varige driftsmidler i 2016. Totalkapitalen er på 7,1 millioner mot 9,3 millioner året før.

Om Risnes Marine Craft AS: