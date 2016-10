To nye Rolls-Royce hekketrålere til Grønland

Det spanske verftet Freire skal bygge to nye hekketrålere med Rolls-Royce design, det skrivet konsernet i en pressemelding.

De to fartøyene er utviklet for reketråling, og får en stor pakke med utstyr fra Rolls-Royce.

Den ene tråleren er bestilt av Qajaq Trawl mens den andre skal leveres til Polar Seafood – begge rederiene er basert på Grønland.

– Effektiv drift, lave utslipp, gode arbeidsvilkår for mannskapet, sikkerhet og gode sjøegenskaper har vært de viktigste stikkordene i utviklingen av design og utstyr, sier salgssjef Monrad Hide hos Rolls-Royce. Han forteller at selskapet har lange tradisjoner med å utvikle nye fartøy til de to eierne.

– Det er alltid ekstra hyggelig å få muligheten til å videreføre et godt samarbeid, sier han.

I tillegg til skipsdesignet skal Rolls-Royce levere motorer, propeller, automasjon, vinsjer, styremaskiner og et elektrosystem til hvert skip.

Hovedmotoren blir den nyeste Bergen B33:45, mens propellene blir Promas – en løsning som kombinerer ror og propell til én effektiv hydrodynamisk enhet.

Siden tidlig på 1970-talllet har Rolls-Royce designet omtrent 150 fartøy med NVC-design til fiskeindustrien. Dagens ordrebok i dette markedet omfatter nå syv fiskefartøy og to brønnbåter.

De to fartøyene til de grønlandske rederiene får NVC 375-design og blir omtrent 80 meter lange, med skrogklasse DNVGL 1A* Fishing Vessel. De er planlagt levert fra verftet i Spania i 2018/19.