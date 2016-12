To nye kontrakter til Scana Propulsion

De ansatte i Scana Propulsion og datterselskapet Scana Volda kan ta juleferie med et smil om munnen etter at de lille julaften dro i land to kontrakter verdt 25 millioner kroner. Det melder Sunnmørsposten.

Den ene kontrakten gjelder fire reduksjonsgir til to AHTSer for Grupo CBO i Brasil, mens den andre gjelder komplett fremdriftssystem til en britisk tråler som for tiden bygges om i Danmark.

Til sammen skal de to kontraktene ha en verdi på om lag 25 millioner kroner.