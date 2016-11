To gode nyheter for Havila

Fosnavåg-rederiet Havila Shipping skriver i en børsmelding at to av deres fartøyer har fått forlenget sine kontrakter godt ut i 2017.

Begge kontraktsforlengelsen er i direkte fortsettelsen av nåværende kontrakter.

PSVen «Havila Aurora» har fått forlenget sin kontrakt med Total E&P UK til mai 2017 med seks opsjonsperioder, hver på en måned.

Statoil har også erklært opsjon i kontrakten med RRVen «Havila Troll», som løper fra november 2016 til november 2017. Statoil har ytterligere en opsjonsperiode for dette fartøyet for to år fremover, til november 2019.