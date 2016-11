Tidligere Odfjell-mann til Kongsberg Digital

Kongsberg Digital ønsker å satse tyngre på digitalisering av maritim næring, og har opprettet stillingen «Vice President Digital Plattform – maritim sektor».

Kongsberg Gruppen skriver i en pressemelding at mannen som skal fylle den nyopprettede stillingen – Matt Duke – har 15 år bak seg fra Odfjell SE hvor han har hatt det globale ansvaret for informasjonsteknologi og digitalisering. Under Dukes ledelse har Odfjell gjort store digitale fremskritt og effektivisert driften av skip, økt energieffektivitet og bedret sikkerheten for kundene.

I Kongsberg Digital vil han i rollen som VP Digital Plattform -maritim sektor være sentral i organisasjonen som skal være konsernets satsing innen industriell digitalisering. Digitale tjenester innen Internett of Things, Smart Data og artificial intelligens vil inngå i den digitale plattformløsningen som vil ha hovedfokus på segmentene maritim industri, olje og gass og fornybar energi.

– Jeg opplever at maritim industri er stadig mer opptatt av verdiene som skapes med nye digitale muligheter. Min prioritering er å videreføre et godt samarbeidet med de andre selskapene i Kongsberg Gruppen. Vår felles kunnskap og erfaringer er avgjørende for å utvikle digitale løsninger basert på kundenes behov. Vårt felles mål vil være å sørge for økt sikkerhet, reduserte kostnader og optimal inntektsvekst for våre kunder, sier Duke i en pressemelding.

Duke tiltrer stillingen i januar 2017