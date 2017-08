Forland Subsea II som chartrer «Fugru Saltire» fra E Forland as, har mottatt melding om kontraktsterminering av Fugru Subsea Services.

Dette fremgår av en børsmelding onsdag denne uken.

Kontrakten for Avviklingen vil være effektiv fra 1. oktober 2017. Førland II Subsea AS vil føre eventuelle erstatninger for tap Som følge av oppsigelsen fra Fugro Subsea Services. Beløpet er garantert av morsselskapet Fugro Subsea Services gjennom kontrakten.