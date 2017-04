Svenskene tar nye grep for miljøet

Den svenske regjeringen utreder miljøstyringen av Sjöfartsverkets nye farledsavgifter. Det opplyses det i en pressemelding.

Den 13. april besluttet den Svenske Regjeringen seg for å gi Trafikanalys i oppdrag å utføre en miljøsekvensanalyse av Sjöfartsverkets foreslåtte endringer i farledsavgiftene.

Utredningen kan blant annet foreslå ordninger for å nå målet om å flytte langgodstransport fra vei til sjø.

– Sverige kan bli et av verdens første fossilfrie velferdsland. Da kreves det at vi aktivt jobber for å minske utslippene. En del av det er at godstrapsnport må skje på en smartere og mer effektiv måte, for eksempel ved å flytte gods over fra vei til sporvei eller sjø, uttaler næringsminister Anna Johansson til pressen.