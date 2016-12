Svenska Orient Linien styrker flåten

Svenska Orient Linien (SOL) har styrket flåten med tre moderne RoRo-fartøy.

«TransPulp», «TransTimber» og «TransPaper», er bygget i 2006 og 2007 ved Aker Yards, Rauma. Skipene vil gå på langsiktige kontrakter til Stora Enso, en ledende global leverandør av fornybare løsninger i emballasje, biomaterialer, treprodukter og papir.

– Skipene er chartret til Stora Enso i ytterligere 6 år. Denne transaksjonen styrker langsiktig samarbeid mellom Stora Enso og Svenska Orient Linien, sier Kai Peränen, Freight & Operation Manager i SOL til skipsrevyen.no.



Fartøyene har svenske isklasse 1A Super og er tilpasset trafikken på den nordlige Bottenviken for Stora Enso.

– Svenska Orient Linen har tatt over eierskapet av tre skip fra Viking Supply AS. Vi er svært glade for å styrke vår flåte med tre nye skip, som et ytterligere bevis på at SOLs virksomhet og ambisjoner vokser, sier Ragnar Johansson, administrerende direktør i Svenska Orient Linien i en pressemelding.