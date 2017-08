Svakere andrekvartal for Odfjell SE

Det ble et noe svakere andre kvartal for Odfjell SE, i tråd med selskapets egne forventninger fra foregående kvartal

Dette fremgår av en melding fra rederiet som nylig la fem resultatene for andre kvartal 2017. Ifølge selskapet selv gjenspeiler resultatet et svakere spotmarked for kjemikalietankere.

– Vi er ikke tilfreds med å rapportere et netto tap for kvartalet, men vår operasjonelle drift er sterk. CTG-transaksjonen markerte fullførelsen av våre nåværende vekstambisjoner og sikrer at Odfjell fortsatt kan tilby konkurransedyktig og effektiv service til våre kunder, sier Kristian Mørch, CEO i Odfjell SE i meldingen fra selskapet.

Selskapets kontraktsportefølje i både kjemikalietankere og terminaler bidrar imidlertid fortsatt til å redusere negative konsekvenser av et utfordrende marked. Selskapet rapporterer EBITDA på USD 41 mill, sammenlignet med USD 46 mill i første kvartal 2017 og netto resultat på -USD 5 mill sammenlignet med USD 2 mill i første kvartal 2017.

Høydepunkter for andre kvartal 2017:

Odfjells fraktindeks (ODFIX) gikk ned 1,3% sammenlignet med foregående kvartal

EBITDA for kjemikalietankvirksomheten: USD 31 mill, sammenlignet med USD 36 mill i foregående kvartal. Det reduserte resultatet er i hovedsak grunnet et svakere spotmarked

Odfjell Terminals EBITDA: USD 10 mill sammenlignet med USD 9 mill i foregående kvartal

Kjøp av fem skip fra Chemical Transportation Group (CTG) fullførte Odfjells nåværende vekstmål. Attraktiv finansiering er sikret for hele flåtefornyingsprogrammet

Et potensielt salg av Odfjells andel av terminalen i Singapore har generert stor interesse fra potensielle investorer

Odfjell forventer at resultatene for tredje kvartal 2017 vil være marginalt lavere enn andre kvartal 2017, men 2017 vil være i tråd med første halvår 2017.