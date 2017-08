Storkontrakt til MMC Kulde

MMC Kulde på Vigra og i Tromsø har vunnet storkontrakt på levering av lastfryseanlegg til fire frysetrålere til Murmansk, fremgår det av en pressemelding fra selskapet.

Båtene er under bygging ved verftet JSC Leningrad Shipyard “Pella som ligger utenfor St. Petersburg. Det er rederiet Murmanseld 2, som skal ha de nye trålerne.

Dette er en av de første kontraktene på nye fiskefartøy til det russiske markedet. Og er en særdeles viktig kontrakt for MMC med en verdi opp mot NOK 100 millioner.

MMC har sammen med rederiet og skipsdesign selskapet Cramaco AS i Tromsø fått designet effektive og miljøvennlige lastfrysesystemer. MMC i Tromsø skal levere service og oppfølging av nybyggene, MMC på Vigra står for design og levering av leveransene.

– Det er ikke lett å komme inn på det russiske markedet. Lange, gode relasjoner mellom reder, skipskonsulent og MMC har vært utslagsgivende for å vinne denne kontrakten. I tillegg bekrefter det kvaliteten på produktene våre. Vi er veldig glade og ydmyke for å ha klart å lande denne kontrakten med 4 leveranser til en og samme kunde, sier salgsansvarlig på Kulde, Petter Kåre Grytten fra MMC i pressemeldingen.

Moderne fryseanlegg

Fryseanleggene som skal leveres er av markedets mest effektive og miljøvennlige design. Løsningen sikrer rask innfrysning i skipenes automatiske vertikale og horisontale frysere.

Her er det meste automatisert og tilrettelagt for lang og sikker drift. Anleggene leveres med tilpassede automasjonssystemer som er tilrettelagt for fjernstyring / service.

De to første leveransene av fryseanlegg til trålerne skal leveres første kvartal 2018, og to siste første kvartal 2019.