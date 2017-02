Storbritannia vil beskytte egne sjøfolk

Den britiske regjeringen vil ta grep for å beskytte egen maritim industri mot den økende bruken av billig utenlandsk arbeidskraft som truer med å prise britiske sjøfolk ut av Nordsjøen.

Det skriver The Telegraph.

Samferdselsminister John Hayes forsikrer industrien om at minstelønnsreglene skal vurderes, da det fryktes at de lave prisene på utenlandsk arbeidskraft priser britiske sjøfolk ut av konkurransen.

– Jeg er fast bestemt på å se flere britiske sjøfolk ansatt og i stand til å konkurrere om arbeidsplasser på rettferdig grunnlag. Spesielt på fartøy som jobber ut fra britiske havner eller operer i britisk farvann, skal Hayes ha skrevet i et brev til handelsorganisasjonen Nautilus.

– Britiske sjøfolk blir priset av sjøen på grunn av den urettferdige konkurransen mot lav-kost utenlandske mannskap i våre farvann. Vi tillater ikke at fabrikkarbeiderne i våre fabrikker jobber for indisk lønn, hvorfor tillater vi sjøfolk som jobber kun i våre farvann å gjøre det? Arbeidsrettigheter kan ikke stoppe ved kystlinjen, uttaler Nautilus i følge The Telegraph.

Antallet sertifiserte britiske sjøfolk har falt med 22 prosent de siste ti årene, i dag jobber 23,060 briter til sjøs mot 23,060 i 1977. Når vi kommer til 2026 er antallet forventet å være ytterligere syv prosent lavere.