Stillehavslaks til Arkhangelsk via NSR

Kjøle/fryseskipet MS «Garmoniya” kom fra Vladivostok til Arkhangelsk gjennom Den nordlige sjørute i slutten av august med en last på 3000 tonn frossen stillehavslaks. Det er The Independent Barents Observer i Kirkenes som opplyser dette, og ifølge en russisk kilde legges lasten inn på fryselageret til Arkhangelsk Trawl Fleet (ATF) for videre distribusjon.

Av Leiv Nordstrand

En talsmann for ATF indikerer at det kan bli flere slike anløp framover, kanskje 12 000 tonn årlig. ”Garmoniya” var i Murmansk med en tilsvarende last i 2015, og Barents Observer regner med at det er sanksjonene fra 2014 som gjør at det kommer fisk østfra. ATF driver for øvrig også eget foredlingsanlegg for ferdige produkter.

Laksen kommer fra fiskeri- og sjømatselskapet Dobroflot, som opererer på den russiske stillehavskysten. Selskapet driver en flåte på 15 fiskefartøy, tre fabrikkskip og seks reefers, og har også et eget bemanningsselskap i Vladivostok. Dobroflot er mest kjent for sin fiskehermetikk og det 179 m lange fabrikkskipet ”Vsevolod Sibirtsev”. Dette flaggskipet i flåten har en besetning på 600, ligger ute mesteparten av året og produserer hermetikk av både pelagisk og annet råstoff.