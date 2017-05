Stena Line på jakt etter ny havn til Legolandlinjen

Svenske Stena Line har innledet prosessen med å finne en et alternativ til fergeleiet i Varberg. Kommunens havneplaner omfatter ikke lenger plass til fergene. Det forteller rederiet i en pressemelding.

Bakgrunnen til at Stena Line nå har begynt å se seg som etter en ny kaiplass, er at Varberg kommune tilsynelatende er i rute med sine planer for området, og at leieavtalen dermed vil sies opp innen tredje kvartal 2019.

Rederiet er blant annet i gang med samtaler med Hallands Hamnar i Halmstad om å flytte dit.

– Vi har undertegnet et letter of intent med Hallands Hamnar for å kunne fortsette dialogen i mer konkrete termer. Vi kommer nå til å fortsetta den dialogen, samtidig som vi også vurderer alternativer, sier Tony Michaelsen, sjef for Stena Lines ferger mellom Sverige og Danmark.

Stena Lines ferger fra Varberg har gått til den danske byen Grenå, og er blant reisende først og fremt kjent som Legolandlinjen. Hvert år transporteres 170 000 passasjerer, 45 000 biler og 45 000 lastebiler på linjen rederiet betegner som strategisk viktig.