Stena Line øker kapasiteten i Baltikum

Økende passasjertall fører til at Stena Line utvider med flere avganger og en ny ferge i Baltikum.

For å møte økende etterspørsel og styrke sin posisjon i det sentraleuropeiske og skandinaviske markedet, utvider Stena Line med en ferge i Baltikum.

– Ettersom etterspørselen etter fergetransport øker kraftig, utvikler og forbedrer vi vår service gjennom utvidet rutetid og en ferge til. Endringen med hovedfokus på to linjer til Sverige og Tyskland, innebærer et nytt konsept, og vil styrke vår posisjon i trafikk til og fra de baltiske landene, uttaler Erik Thulin, handelsdirektør for Østersjøen nord til Sjöfartstidningen.

Nå vil Stena Line posisjonere den latviske havnebyen Ventspils som inngangsporten til Skandinavia, noe de håper vil styrke linjen Nynäshamn-Ventspils.

Stena Flavia, som tidligere også gikk mellom Ventspils og Travemünde, vil bare gå Nynäshamn-Ventspils sammen med søsterfartøyet Scottish Viking. Antall avganger er økt med 30 prosent og fra 3. januar 2017 vil det bli 24 avganger per uke i stedet for 18.

Overfarten mellom Ventspils og Travemünde blir omdirigert til Liepaja. Nok en ferge vil introduseres på linjen, noe som betyr en trafikkøkning på 25 prosent. Fra 03.01.2017 vil linjen ha åtte avganger per uke.

– Endringene i ruter og rutetider er et strategisk viktig skritt i arbeidet med å utvikle og skape to sterke transportkorridorer, fra Ventspils til Skandinavia og fra Liepaja til Sentral-Europa. Dette gir oss muligheten til å styrke vår posisjon og sikre vår langsiktige vekst, sier Erik Thulin til Sjöfartstidningen.