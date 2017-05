Steinsvik med største flåteleveranse noensinne

Nylig ble intet mindre enn syv fôrflåter lastet ombord på fartøyet Jumbo Vision ved verftet i Gdynia i Polen, disse skal nå fraktes til Canada.

Flåtene skal fraktes til østkysten av Canada og settes i drift til sommeren, ifølge en pressemelding fra selskapet.

Hver av fôrflåtene kan lagre opp til 300 tonn fiskefôr.

Mennesker på 3 kontinenter har bidratt til leveransen

– Dette har vært et fantastisk kjekt prosjekt å jobbe med forteller Ronny Askeland, Head of Projects i Steinsvik.

– Det har vært fantastiske medarbeidere og samarbeidspartnere på 3 kontinenter har bidratt til at prosjektet blir levert på tiden. Fabrikkansatte i Vietnam, utviklere, prosjektmedarbeidere og teknikere i Norge og et stort serviceapparat i Canada har alle vært viktige for å få avtalen på plass og leveransen i havn, legger han til.

Flåtene av typen SeaFarm Feeder 300, har en silokapasitet på 300 tonn og er tilpasset kundebehov og forhold. Dette er såkalte båtflåter med samlede siloseksjoner og utfòring i forkant av flåten.

Designet er effektive fôringsmaskiner og passer godt for mange internasjonale kunder. Flåtene er alle utstyrt med siste generasjon FeedStation og kan leveres med 2 til 8 fôringslinjer, flåtene til Canada har fire linjer, og kan fôre opp til 48 enheter.

Spesialtransport

Det er tredje gang siden sommeren 2015 at Steinsvik frakter fôrflåter til Candas østkyst. Til sammen 13 flåter er blitt transportert når disse 7 er levert.

– Det er en krevende og kostbar operasjon som gjøres mulig av Steinsviks globale tilstedeværelse og lange erfaring med leveranser til havbruk på alle kontinenter. Jumbo utførte lastingen med høyeste presisjon, forteller Ronny Askeland.