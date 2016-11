Står samlet om innspill til politikerne

I sommer flagget regjeringen at den vil lansere en norsk havstrategi våren 2017. I dag møtte bransjen frem for å overlevere sine samlede innspill til en ny havpolitikk til statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støhre.

De fem organisasjonene Norges Rederiforbund, Norsk Industri, Fiskarlaget, Sjømat Norge og Norsk olje og gass har slått hodene sammen for å levere havnæringens egne innspill til regjeringen.

Organisasjonene er samlet i meningen om at fremtidens havnæringer vil ha sitt utspring i allerede eksisterende næring, og i samspillet og skjæringspunktene mellom disse.

De mener derfor det bør legges til rette for positiv utvikling av eksisterende næringer, og at kunnskapsoverføring dem i mellom vil være avgjørende for fremtiden.

Innspillene fra kvintetten er samlet i en felles 24 siders rapport titulert «Havnasjonen Norge» som tar for seg aspekter som blant annet aktivitetsnivået på norsk sokkel, forutsigbare og konkurransedyktige rammevilkår, teknologi og sikkerhet og beredskap.