Kleven Verft AS, Ulsteinvik overleverte SS «Nujoma» som verftets byggenr. 381 til De Beers Marine, Namibia med Debmarine som manager den 29. juni 2016.

Overleveringsseremonien skjedde på seilas innover en solfylt og strålende Geirangerfjord, mens selve dåpen skjer i Namibia på nyåret etter at all rederileveranse er montert i Afrika.

For det er nettopp installasjonene som skal gjøres i Afrika som gjør dette MT6022 SMSV designet så særegent. I utgangspunktet er «Nujoma» lik båter som Kleven allerede har levert; vi nevner «Rem Ocean», «Rem Pioneer» og «Olympic Athene» – men foruten forskjeller i utstyr om bord er det særlig tilpasninger på dekk og arrangementer

inne i skipet som skiller «Nujoma» fra de andre.

Debmarine Namibia har tidligere i år oppgitt prisen på skipet til å være US$139 millioner. Skipet er oppkalt etter grunnleggeren av den namibiske nasjon, Dr. Sam Shafiishuna Nujoma.

Vi kan også nevne at det allerede er bygget tolv skip av MT6022-designet i forskjellige varianter.

SS «Nujoma» utrustes for å kunne drive med utvinning av diamanter og mineraler fra havbunnen utenfor kysten av Namibia. Og det er av denne grunn at bnr. 381 på folkemunne har vært omtalt som «diamantskipet». Det skal installeres om lag 2000 tonn utstyr for selve diamantletingen. Målsettingen er at skipet skal være operativt på nyåret.

Forretningsfilosofien til Debmarine er å drive utvinning av mineraler både på land og til havs. Gruvedriften offshore gjøres på 90 til 140 meters havdyp i Atlanterhavet utenfor kysten av Namibia. Den store elven Orange River har i millioner av år fraktet kostbare mineraler med seg fra Afrikas indre og nærmest strødd disse i sedimenter utover havbunnen utenfor Namibias kyst. SS «Nujoma» har utstyr for å lete og hente opp disse

avleiringene som så fraktes onshore med helikopter for videre prosessering.

SS «Nujoma» beskrives som et Marine Sampling & Mining Vessel og er klasset i LR med notasjoner +100A1. WDL(+), HELICOPTER LANDING AREA, IWS, LMC, UMS, DP (AA),

CAC (3), ECO (DIST(M, A, B, I), P, BWT, OW, GW, IHM). Skipet fører namibisk flagg.

Maskineri

Skipet har diesel-elektrisk fremdrift levert av ABB, inkludert transformatorer

og elektromotorer. Anlegget består av fem Wärtsilä 9L26 dieselmotorer hver med en ytelse på 2810 ekW, og en hjelpemotor type CAT C18 på 500 ekW fra Pon Power, ABB generatorer og to Rolls-Royce US 255 FP fremdriftspropeller hver på 2200 kW.

Thrusteromfanget består av en stk. opptrekkbar Rolls-Royce UL 1401 FP på 1200 kW samt to stk. tunnelthrustere forut type Rolls-Royce TT2400 DPN FP, hver på 1500 kW. Farten er

oppgitt til 12,5 knop.

Pumpeutrusting, samt BWT systemet er levert av PG Flow Solutions. Sperre og Atlas Copco har levert kompressorer for henholdsvis starte- og arbeidsluft.

Separatorer for drivstoff og smøreolje er fra Alfa Laval, som også har levert ferskvannsgenerator med kapasitet på 15m3/døgn.

Omvendt osmose-anlegg kommer fra Enwa. Kjelutrusingen er fra Ulmatec Pyro og Aeron har forestått ventilasjonsanlegget. Varmevekslere av type APV Plate Heat Exchangers er levert av A/S Norco Oslo.

Bøfjorden Sag har levert tredekket og fendere utført i trevirke. Flowmeter er fra AM Instrumentering. Tranberg har levert tyfon og mores light. Anker og kjetting er fra Wortelboer. Forbrenningsovn er fra Atlas Incinerator, mens Beha-Hedo har levert

avfallskomprimator. Redningsutstyret består blant annet av MOB-båt og

davit fra Harding, mens Mare Safety har levert redningsflåter i opphengssystem, samt bysse og vaskeriutstyr. Proviantrom er en installasjon fra Fresvik Produkt.

A- og B-dører kommer fra Momec, mens IMS har levert vanntette hydrauliske skyvedører. Utvendige ståldører og dører i GRP er fra Libra-Plast. Alu design har levert styrehusstoler. Skipets vakumm toalettsystem er fra Jets. Medi3 har forestått hospitalutstyr til fartøyet.

Adria Winch har supplert fortøyningsvinsjer og ankerspill, mens DIMO har

forstått HPU fortøyningsvinsj akter. I motsetning til hva vanlig er på disse

MT6022-båtene, har «Nujoma» ingen kraftige kransystemer ved avreise fra

Kleven. Effer kraner på 5 og 20 tonn er rederileveranser og blir montert i Cape Town.

Hareid Group har levert alle elektriske tavler, samt utført prosjektering og

installasjon av elektriske systemer om bord. Samme firma har også levert

navigasjons- og kommunikasjonssystemene, samt anlegg for overvåking

av helidekk. Kongsberg Maritime har levert DP-system, K-pos cJoy & K Chief,

IAS, PMS og lastkalkulator

Skipet er utrustet med med helikopterdekk (Sikorsky S61) fra Maritime Produkts med diameter 22,20 meter.

Lengde oa ………………………………………………………………………………………………..…………… 112,80 m

Lengde pp ……………………………………………………………………………………………..……………… 105,65 m

Bredde på spant ………………………………………………………………………………………..…..…………. 22.00 m

Dybde i riss h.dk. …………………………………………………………………………………………..……………. 9.00 m

GT ……………………………………………………………………………………………………………..……… ca. 7800 t

NT ………………………………………………………………………………………………………………….… ca. 2400 t

DW ……………………………………………………………………………………………………………………. ca. 6600 t

Draft ……………………………………………………………………….………………………………………….. ca. 7,10 m

Dekksareal …………………………………………………………………………………………….……….…… ca. 1150 m2

Moonpool …………………………………………………………………………………………………….………… 9,5×8,5 m

IMO nr. ……………………………………………………………………………………………………..……………. 9761918

ERN ……………………………………………………………………………………………………..…………….. 99, 99, 99

Tankkapasitetene er på ca. 2700 m3 for brennolje, ca. 660 m3 ferskvann og ca. 3940 m3 vannballast.