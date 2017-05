«Spitsbergen» er første hurtigruteskip ute med landstrøm

Denne måneden har Hurtigrutens skip «Spitsbergen» ligget andre steder enn normalt i Bergen. Straks kan skipet som førstemann ut benytte seg av landstrøm på Nøstet.

– Vi har jobbet en god del sammen med Hurtigruten for å få til gode løsninger. Vi ønsker en automatisering av tilkoblingssystemet, slik at man kan være på plugg på minutter, forklarer miljørådgiver i Bergen Havn, Even Husby til skipsrevyen.no.

Som første havn i Norge tilbyr Bergen og Omland Havnevesen (BOH) landstrøm til Hurtigruten. Anlegget som nå ferdigstilles blir en mal for andre havner. Observante bergensere har muligens fått med seg at «Spitsbergen» har ligget ved Skolten i en tid, og ikke på Nøstet som normalt. Her er altså forklaringen.

– Nå er det en del praktiske ting vi jobber med, men i all hovedsak er det elektriske arbeidet på kai ferdig. Nå er det bare selve pluggingen mot skipet som skal på plass, sier Husby videre.

Av hurtigruteskipene er det foreløpig kun Spitsbergen av ni skip som skal over på landstrøm, og som er klargjort for det nye landstrømanlegget i Bergen. Nordlys skal også være klar i løpet av november.

Bergen er første havn i Norge som tilbyr landstrøm til Hurtigruten, men andre byer kommer etter. Anlegget koster åtte millioner. Enova står for 83 prosent av finansieringen, resten er finansiert av BOH.

Ønsker fire nye landstrømspunkt

– Vi fikk tildeling gjennom Enova-programmet rett etter jul. I Bergen Havn har vi forskuttert det for å komme i gang litt tidlig. Vi ligger foran skjema, og er klar om en ukes tid. Nå vil vi få flere skip opp. I dag fins det fire punkt, der Hurtigruten er et av de. Gjennom Enova-søknadene regner vi med å få fire til, plassert på Nykirkekaien, Dokken og Festningskaien, sier han.

I dag er det, ifølge Husby, fem skip som er koblet til landstrømanlegget i Bergen i henhold til den internasjonale standarden. Dagens punkter dekker dagens behov, men med nye tildelinger kan anlegget utvides. Svar på Enova-støtten vil komme i løpet av juni måned, og tildelingen kan få fart på utbyggingen i andre havner. Gitt at finansieringen kommer i orden, er Trondheim og Tromsø kandidater for hurtigrute-landstrøm.

– Det vi gjør blir en mal for alle havnene i Norge, sier Husby. Vi er blitt enige med Hurtigruten om en løsning for automatisk tilkobling. En utfordring for skipene er å redusere tiden som går med til på- og avkobling av strøm fra land. Den løsningen som bygges nå løser dette automatisk i løpet av få minutter.