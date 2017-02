Solstrand Verft kan havne i rettslig tvist – har sendt ut varsel om betalingsstans

Av: Therese Soltveit, kyst.no

Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz opplyser at Solstrand Verft AS har bedt om deres bistand i forbindelse med at selskapet har kommet i en situasjon med stram likviditet, og kan havne i en rettslig tvist. Verftet har også nylig sendt ut varsel om betalingsstans til alle kreditorene.

Ansvarlig advokat Øyvind H. Meisingset skriver i en melding til kreditorene at selskapet har hatt god beskjeftigelse i 2016 med en forventet omsetning på cirka 76 millioner kroner med et nullresultat.

– Selskapets egenkapital ved årsskiftet forventes å være cirka 1 million kroner. Årsregnskapet for 2016 er under revisjon og revisjonen forventes å være avsluttet i løpet av mars måned. Ordresituasjonen er per i dag god og selskapets styre forventer fortsatt omsetningsvekst og lønnsom drift i 2017, skriver Meisingset.

Han påpeker likevel at verftet de siste månedene har hatt en vanskelig likviditetssituasjon.

– Denne situasjonen er nylig forverret som følge av en tvist med kunde om sluttoppgjør på i størrelsesorden på 3,5 millioner. I verste fall må saken løses rettslig med den følge at eventuelt oppgjør vil bli vesentlig forsinket.

Selskapets leverandørgjeld per utgangen av januar var ifølge advokatselskapet på cirka 10,2 millioner kroner, og som følge av den vanskelige situasjonen, kan ikke Solstrand dekke sine økonomiske forpliktelser etter hvert som disse forfaller.

Meisingset skriver at det er innledet forhandlinger med den aktuelle kunden, og at de har håp om at disse forhandlingene vil være avsluttet i løpet av to til tre måneder med et resultat som er tilfredsstillende for Solstrand Verft.

Betalingsstans fra februar

Styret i Sol­strand iverksatte betalingsstans for alle sine forpliktelser med virkning fra tredje februar 2017.

– Selskapets ledelse beklager at en har måttet gå til dette tiltak, men en håper at selskapets uprioriterte kreditorer kan akseptere betalingsstansingen som er innført frem til 31. mars 2017. I denne perioden vil styret arbeide med å gjennomføre både en refinansiering og rekapitalisering av selskapet, skriver verftet.

Driften frem til utløpet av mars måned vil bli gjennomført på normal måte.

– Selskapets aksjonær har sagt seg villig til å stille til disposisjon nødvendig kreditt for å finansiere drift og varebestillinger til de oppdrag som selskapet påtar seg i perioden. Som følge av dette, vil alle innkjøp og investeringer som gjennomføres i perioden fra tredje februar 2017 til 31. mars 2017, bli dekket ved forfall. I tillegg vil Rekdal Industrier AS umiddelbart tilføre Solstrand cirka 3,5 mill kroner som skal benyttes til delutbetaling til selskapets uprioriterte kreditorer, opplyses det.

Selskapet har i fjor vinter blant annet levert nybygget Miljøflåten til Miljøflåten AS.