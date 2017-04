Skoleelever fikk prøve seg hos Kleven

Uken før påskeferien arrangerte Skodje kommune innovasjonscamp for sine niendeklassinger. Kleven Verft fungerte som arbeidsgiver for fem av dem.

Gruppen, som bestod av Miriam, Ingvild, Tuva, Kristian og Tobias fra Skodje Ungdomsskule fikk i oppdrag å innrede en lugar, og komme med forslag for hvordan plassen kan utnyttes bedre, på Hurtigrutens nye ekspedisjonsskip som i disse dager bygges ved verftet.

Alternativt kunne de komme med forslag til hvordan størrelsen kunne reduseres, uten at gjestene opplevde lugaren som mindre.

Faglig leder for konstruksjonsutvikling, Jostein Myklebust fungerte som veileder for ungdommene. Han opplyser at innredningen av lugarene har vært utfordrende, fordi alle skal ha enten vindu eller balkong. Derfor blir de lange og smale.

– De har jobbet selvstendig hele tiden, jeg har ikke lagt noen føringer, men stilt kritiske spørsmål, sier Myklebust til skipsrevyen.no.

Elevene fordelte oppgavene seg i mellom basert på interesse, og var i følge veilederen engasjerte og effektive alle arbeidsdagene gjennom.

Arealeffektive kombinasjonsmøbler

Myklebust forteller at gruppen hadde mange gode forslag til plassbesparende kombinasjonsmøbler, og at deres egen favoritt var en seng som kan vippes opp mot veggen og benyttes som sofa på dagtid.

– Dette er sparer plass og er mer hygienisk. Innvendig bredde på lugaren er redusert med 15 cm fra 2,3 m til 2,15 m, forklarer Myklebust.

Innredningskonseptene ble presentert både i digital 3D-modell og i en detaljert pappmodell i målestokk 1:10.

Gruppen hadde mål om pallplass blant skolens ti grupper, og Myklebust kan med glede melde at gruppen kunne ta påskeferie med andreplassen sikret.