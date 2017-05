Skifter til NTS-navn

Folla Sjøtransport AS og DBS Consultancy AS skifter navn til henholdsvis NTS Shipping AS og NTS Management AS, det melder NTS-gruppen i en pressemelding.

I april ble det kjent at NTS ASA kjøper alle aksjene i Midt-Norsk Havbruk AS, og skal utvikles som et helintegrert havbruksselskap. Omprofileringen er et ledd i utviklingen av konsernet.

DBS Consultancy AS leverer kvalitets- og sikkerhetsledelse til båter, oppdrettsanlegg og landkunder langs Norskekysten. Selskapet ble i sin tid etablert under navnet Dønna Brønnbåtservice Consultancy AS, men får nå navnet NTS Management AS.

– Dette tydeliggjør NTS-gruppens kompetansebase på drift. NTS Management AS skal fortsette den kompetansebyggingen på drifts-, kvalitets- og sikkerhetsledelse som vi allerede er godt i gang med, sier konstituert daglig leder Oddleif Wigdahl i meldingen.

Folla Sjøtransport AS eier i dag kystfraktskipet MS Folla2 som går i ukentlig rute mellom Namsos og Tromsø, hovedsakelig med trelast og fiskefôr. Selskapet bytter nå navn til NTS Shipping AS.

– Dette er et tydelig signal på våre ambisjoner innenfor fraktsegmentet. Vi vil utvikle dette segmentet videre, og forbereder videre vekst i NTS Shipping AS, sier konserndirektør Harry Bøe i NTS-gruppen.