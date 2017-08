Skangas leverer drivstoff til ESLs LNG-drevne bulkskip

Skangas og ESL Shipping har inngått en avtale om leveranser av flytende naturgass som drivstoff til ESLs LNG-drevne bulkskip.

Det fremgår av en pressemelding at de to nye skipene vil starte sine operasjoner første halvdel av 2018. Det første av de to skipene ble gitt navnet «Viikki» i juni 2017, i henhold til ESLs tradisjon med å døpe skip etter steder i Helsinki.

– Avtalen er en milepæl for Skangas. MS Viikki vil være det første fartøyet som vi vil bunkre fra den nye LNG-terminalen i Tornio, forklarer Kimmo Rahkamo, administrerende direktør i Skangas i pressemeldingen.

Han legger til at bruken av LNG – flytende naturgass – i marin sektor kan bidra til betydelige miljømessige, øknomiske og samfunnsmessige fordeler. Dette støttes av ESL Shipping.

– Våre nye skip er svært nyskapende og de er pionerer innen miljøvennlighet og transporteffektivitet. Dette er et stort skritt mot en enda grønnere sjøtransport. Kombinasjonen vår med det siste innen skrogdesign og flere andre energibesparende tiltak, i tillegg til å bruke LNG som drivstoff, vil redusere CO2-utslippene pr tonn av transportert gods med mer enn 50 prosent sammenlignet med nåværende skipsgenerasjonen. Denne avtalen hjelper oss også å redusere våre operasjonelle kostnader, sier Mikki Koskinen, administrerende direktør i ESL Shipping.

De nye is-klasse 1A-skipene med LNG-drift vil ifølge pressemeldingen operere i områdene det Baltisk hav og i Nordsjøen. Som en del av avtalen vil Skangas også levere flytende biogass (Liquefied Biogas/LBG) til ESL. LBG og LNG kan brukes om hverandre som drivstoff og Skangas bruker samme leveransekjede for begge produkt.