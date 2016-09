Skandinaver først i amerikansk godkjenningskø

De skandinaviske selskapene står først i køen når den amerikanske kystvakten skal vurdere ballastvannsystemer.

US Coast Guard (USCG) kan bekrefte at Optimarin står først i køen for amerikansk godkjenning av sitt rensesystem for ballastvann. Det skriver selskapet i en pressemelding.

Les også: Optimarin håper på innpass i USA

Også svenske Alfa Laval melder at de nå har levert inn sin søknad for USCG-godkjenning.

Før helgen var også tredjemann i køen – Oceansaver – klare til å sende inn søknaden om USCG-godkjenning, det forteller salgs- og markedsføringssjef Alan Linderoth til skipsrevyen.no.

Han synes det er bra at det er de nordiske leverandørene som nå er først ute.

Godkjenning i julepresang

Selv om den amerikanske kystvakten har som uttalt mål å ha en behandlingstid på fire uker, holder ikke Linderoth pusten. Han påpeker at det er et lite team som sitter og vurderer søknadene, og at de har mye på agendaen fremover. Det kan også være kystvakten har spørsmål til dokumentasjonen.

– Det er første gang de skal gjøre disse vurderingene. Vi håper å ha godkjenningen i hånden innen jul, sier Linderoth.

Linderoth understreker viktigheten av av å få renseanleggene godkjent etter de amerikanske kravene, som er strengere enn de IMO endelig får satt i kraft fra neste høst.

Les også: FN-konvensjon om ballastvann ratifisert

– De aller fleste redere ønsker seg skip som har muligheten til å seile i amerikansk farvann, uavhengig av om det er det de umiddelbart skal brukes til. De vil også være lettere å eventuelt selge videre, mener Linderoth.

Holder igjen for kundene

Salgs – og markedsføringssjef, Børge Gjelseth, sier at MMC Green Technology på sin side har valgt å holde litt igjen og med vilje utsatt sine testdatoer for USCG.

-Vi blir nok likevel ikke de siste som mottar USCG-godkjenning, poengterer Gjelseth.

En av årsakene til at MMC Green Technology har holdt igjen, er at de har ventet på at støyen skulle legge seg og at USCG skulle ta et valg mellom tellesystemene NPN og CMFDA.

Selskapet har så langt gjort omfattende pre-tester, og skal fortsette med disse frem til nyåret. De tar sikte på å gjennomføre USCG-testene over sommeren 2017.

-Målet er å gjøre færrest mulig endringer på systemene våre, at vi heller bare optimaliserer, som en slags programvareoppdatering, det tror vi er det beste for kundene våre, sier Gjelseth.