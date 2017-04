«Skandi Búzios» i gang på langkontrakt

«Skandi Búzios», eiet i en joint venture med Dof Asa og TechnipFMC er i gang med arbeidet på en langvarig kontrakt. Det melder selskapene til Oslo Børs.

Fartøyet, som eies med en halvdel hver av Dof Asa og Technip FMC gikk i følge meldingen inn på en åtteårig kontrakt med Petrobras 13. april.

Søsterskipet «Skandi Açu» gikk inn på kontrakt for Petrobras i august 2016, les Skipsrevyens omtale av fartøyet her.

Gjennom joint venture-selskapet er TechnipFMC ansvarlig for ingeniørarbeidet og rørlegging, mens Norskan, et datterselskap til Dof står for marine operasjoner.