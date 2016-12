Sjonglerer studier med leveranser til rederiene

Dersom du har lurt på hvor buksa di eller skjorta di har blitt av etter det har vært til vask har fartøyet neppe vært utstyrt med de driftige studentene Marius Solevåg Molvær og Jørgen Nygårds vaskeposesystem.

Molver Bags & Tags så først dagens lys som ungdomsbedrift ved Ålesund Videregåendes gründerlinje “CREO” i 2012. Og selv om russetiden er i ferd med å bli et fjernt minne og studier på høgskolenivå har festet grepet om gründerne lever bedriften fortsatt i beste velgående.

– I 2012 jobbet min far, Kåre Gunnar Molvær, med innkjøp hos rederiet Volstad Maritime AS. Han hadde i lengre tid irritert seg over at ingen tilbød en enkel løsning på et tilsynelatende enkelt problem, sier daglig leder Marius Solevåg Molvær (21).

Dette irritasjonsmomentet, vaskeposer i varierende størrelse, farge og kvalitet, dukket opp samtidig som sønnen og forretningspartneren Jørgen Nygård var på jakt etter en idé til ungdomsbedriften.

– Etter å ha gått grundig gjennom nøyaktig hva rederiet var ute etter ble vi enige om at hvis vi greide å levere et tilfredsstillende produkt til en konkurransedyktig pris skulle vi få lov til å utstyre nybygget Grand Canyon I, en OCV med lugarkapasitet til 104 personer.

Konseptet BT System født, et produkt bestående av slitesterke vaskeposer utstyrt med ID-tags som bedriften også kan utforme etter kundens spesifikasjoner. Posene kan gå i både vaskemaskin og tørketrommel uten å åpnes, dermed går tøyet i et lukket system fra start til slutt og ingen plagg går tapt på veien.

Ungdomsbedriften som dengang opererte under navnet Practica UB leverte i henhold til Voldstads spesifikasjoner og vant kontrakten. – Det første salget er ofte det vanskeligste, og den referansen har hjulpet oss mye i etterkant, understreker Molvær.

Siden det første salget i 2012 har han og Nygård utstyrt alle Voldstad Maritimes nybygg med vaskeposer, og dratt i land kontrakter med blant annet Havila og Farstad Shipping, som per i dag er selskapets desidert største kunde.

Hektisk eksamensperiode

Frem til november 2015 ble Molver Bags & Tags drevet som en ungdomsbedrift, og Molvær som selv kommer fra en svært maritim familie har skaffet seg praktisk erfaring med livet til sjøs, hos Sølvtrans hvor han etter hvert fikk fast stilling som kokekyndig lettmatros. I høst begynte han på en bachelorgrad i skipsfart og logistikk ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

– Etter mye om og men valgte jeg skipsfart og logistikk fordi jeg på lang sikt tror jeg vil trives bedre med en landbasert jobb. I tillegg har dette studiet mange fag jeg føler jeg kan dra nytte av og implementere i egen bedrift, og ikke minst er det enklere å drifte noe eget når man ikke er borte seks måneder i året, sier Molvær som blant annet har vært med på å seile den første brønnbåten til australsk sokkel, og jobbet mye i Nord-Norge, Skottland og Shetland.

I årene fremover har Molvær og Nygård ambisjoner om å bygge en bredere kundeportefølje og skaffe flere faste maritime kunder, samt å levere til institusjoner også utenfor den maritime sektoren.- Så lenge vi har bestillinger vil vi fortsette, både jeg og Jørgen studerer og drifter dette samtidig sier Molvær, og forteller at de bare den siste tiden, midt i eksamensperioden for dem begge, har klargjort to bestillinger til Farstads nybygg «Far Superior».

– Det var kanskje litt hektisk, men hittil har vi fint greid å sjonglere begge deler uten å inngå kompromisser. Kunden vil uansett komme først om det skulle komme til det stadiet. Skole kan innhentes, tapte salg kan ikke, legger han til med et smil.