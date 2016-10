Siem Offshore snur trenden

I kvartalsrapporten Siem Offshore la frem torsdag morgen tyder det på at ting er i ferd med å snu, for selskapet som i de foregående kvartalene har rapportert store tap.

Selv om bunnlinjen fortsatt er rød, er tapet i tredje kvartal på en halv million dollar, sammenlignet med 9,8 millioner på samme tid i 2015.

Driftsinntektene var også doblet fra 82 millioner i tredje kvartal 2015, til 166, 2 millioner i år.

Driftsresultatet endte på 55, 4 millioner, mot 24,9 i 2015.

Blant høydepunktene selskapet selv trekker frem for tredje kvartal er opprettelsen av et eget selskap for AHTS-fartøy, salget av «Siem Carrier» og forlengelse av charter-kontrakten på M/V «Hugin Explorer» til 1. juli 2019, samt en kjøpsobligasjon for leietaker.

Om fremtidsutsiktene skriver selskapet at de fortsatt forventer et krevende marked for offshore supply, men at de ser på økende aktivitet i offshore-vindmølleparker som noe positivt.

Flåten bestod av 45 fartøy, hvorav ni lå i opplag.