Shantykoret Navy Vocalis synger julen inn

Sjøforsvarets eget shantykor, Navy Vocalis, sprer musikalsk glede gjennom hele året. Desember er en spesielt travel måned for de lystige sangerne.

Skipsrevyen treffer koret ved dåpen av forskningsskipet «Kristine Bonnevie». Her stod shantykoret for den musikalske underholdningen, og sang av hjertens lyst.

Hilmar Johan Stavang, som er medlem og militær kontaktperson for Navy Vocalis, førte ordet.

– Vi ble stiftet for 20 år siden som et shantykor. Starten på det hele var egentlig en admiral som i sin tid ba om å få et kor på basen som skulle sørge for litt lødig stemning, forteller han med et smil.

Navy Vocalis har som mål å synliggjøre Haakonsvern og Sjøforsvaret på en positiv måte i Forsvaret og det sivile samfunnet. Navy Vocalis ble stiftet 15. februar 1996 ved Haakonsvern, og består av sangere som tjenestegjør eller har tjenestegjort i militære og sivile stillinger i Sjøforsvaret.

– Vi er skrudd sammen av folk fra hele Håkonsvern. Jeg kommer fra sjøkrigsskolen hvor jeg har vært i 51 år. Jeg er typograf i bunn, men kom inn i militæret og der ble jeg værende, forteller Stavseng videre.

Gjennom heler året driver koret aktivitet som ivaretar maritime tradisjoner, samt skal bidrar til en positiv bedriftskultur og et godt arbeidsmiljø ved Sjøforsvarets avdelinger i Bergensområdet.

I desembermåned har det vært travelt for de ivrige koristene som opptrer for alt fra julebord til pensjonistforeninger, museer og skipsdåper.

– Det kjekkeste med å være med i shantykoret er å glede andre, sier Hilmar Johan Stavseng avslutningsvis.