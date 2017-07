Ser maling tørke i arktis

Med en forventning om økende trafikk i arktiske områder, åpnet Jotun i oktober 2015 sin teststasjon på Svalbard, for å kunne teste hvordan deres malingssystemer ville fungere i et arktisk miljø.

Anders Skilbred, R&D kjemiker i Jotun forteller at alle malingssystemer i første omgang blir testet i laboratorier, i såkalte akselererte tester. – Vi må teste malingssystemene under ekstreme forhold i laboratorier for å simulere 20 års levetid innenfor en kort tidsperiode, sier Skillbred. Når systemene så testes i felt er det for å få en bedre forståelse av hvordan de faktisk responderer på et visst miljø, og for å få en bedre følelse av hvordan laboratorietestingen korresponderer med virkeligheten.

– Det er viktig å supplere og verifisere med felttesting. Jeg pleier å sammenligne det med å steke en pizza. Hvis du steker en pizza på 2700 grader i ett minutt, får du ikke nødvendigvis det samme resultatet på kortere tid, som om du skulle stekt den på 200 grader i 30 minutter.

Jotun driver felt-testing av sine systemer flere ulike steder, blant annet testes maling ment for norsk sokkel i Kjerringvik, nær selskapets hovedkontorer i Sandefjord.

40 malingsprøver i Longyearbyen

Testsenteret på Svalbard ble opprettet i oktober 2015, og er plassert rett ved flyplassen i Longyearbyen. Her tester de i dag 40 ulike malingssystemer myntet på olje – og gassindustrien, skip og infrastruktur.

– I fremtiden vil det være mye stål som enten beveger seg gjennom, eller er fastmontert i arktiske miljøer. Og dette stålet må på en eller annen måte beskyttes, det er der vi kommer inn i bildet, sier Skilbred om hvorfor Jotun valgte å satse på en testfasilitet på Svalbard.

Han legger til at nå som de ser at det arktiske klimaet er i endring, er en viktig motivasjonsfaktor å finne ut om de faktisk forstår det arktiske klimaet.

Det første Jotun vil teste er hvor korrosivt det arktiske miljøet er. Det gjøres ved å legge testpanelene ut i friluft. – Måten man måler korrosjonsraten på er å veie panelene før de legges ut, og ta dem inn etter ett år for å veie dem på nytt, og sammenligner resultatene med andre teststasjoner, forklarer Skilbred.

– Vi har ingen offisielle data på dette, men så langt ser det ut som miljøet er mer korrosivt enn vi først trodde.

Jotuns testteam så for seg at miljøet på Svalbard ville være veldig kaldt og tørt. Men har funnet ut at temperaturvariasjon er en større utfordring enn kulde.

– I oktober i fjor hadde vi flere dager hvor temperaturen lå stabilt på fem grader med mye regn, før det plutselig sank til 14 kuldegrader. Og det fører til mye mer slitasje enn lave temperaturer. Ettersom stålet beveger seg med temperatursvingningene vil noen malingssystemer sprekke.

– Det er også mye vind på Svalbard, når det blåser sand, iskrystaller og støv fra kullvirksomheten vil det påføre mekanisk slitasje på systemene. For å se hvilken effekt det har ser vi på «glossen» i malingen.

Så langt har Skilbred observert at vinden og alt den bringer med seg at hatt en polerende effekt, men at det enn så lenge er for tidlig å si om det er et valid resultat.

Midnattssol og mørketid

UV-lys som bryter ned molekyler i epoxy er nok en faktor man må ta høyde for når malingen skal ut av laboratoriet. Selv om det allerede har blitt utført tester i UV-kammer, er Jotun nysgjerrige på å teste om de spesielle lysforholdene i arktis vil ha noe å si for holdbarheten på malingen. – Hva skjer om du har 24 timer med dagslys halve året, og 24 timer med mørke den andre halvparten, spør Skilbred.

Fordi det er forventet at det med flere operasjoner i nord, også vil utføres mer overflatebehandling i arktiske miljøer, har også påføringen blitt gjennomført på Svalbard.

– For å male på Svalbard trenger du maleutstyr, og våpen for å kunne forsvare deg mot isbjørner, sier Skilbred. Som når han legger spøk til side kan fortelle at flere av selskapets malingstyper lot seg fint påføre i kaldt vær. Det ble testet med maling ment for Nordsjøen og kaldt klima, men også maling ment for det søramerikanske markedet. Det fungerte, i følge Skilbred ikke like godt.

– Hvis du synes det er kjedelig å se på maling tørke, prøv å se på maling laget for det brasilianske markedet tørke i et arktisk miljø, det er kjedelig det.

Etter halvannet år med testing spør forskerne hos Jotun seg om det arktiske klimaet faktisk er arktisk.

– De siste 74 månedene har gjennomsnittstemperaturen vært høyere enn normalt, og i 2016 ble det satt nedbørsrekord, hovedsakelig regn. 2016 var det våteste året noensinne, sier Skilbred, som forteller at akademikere han har snakket med på Svalbard tror klimaet er i ferd med å endre seg fra et kaldt og tørt, arktisk ørkenlignende klima til et mer atlantisk kystklima.

– Det vil ha en innvirkning på korrosjonsratene, som jo var høyere enn vi hadde forventet på forhånd, sier Skilbred.

Testing av malingssystemer i felt er tidkrevende arbeid, og i årene fremover ønsker Jotun å utvide sin aktivitet på Svalbard. I tillegg til å fortsette å kartlegge korrosjonsratene ønsker de å teste is-avstøtende systemer og slitasje fra is i praksis.

– Å teste isavstøtende systemer i felt er vanskelig, men det hadde vært veldig kult å få det til, sier kjemikeren om fremtiden på Svalbard.

Denne saken ble første gang publisert i Skipsrevyen 4/2017