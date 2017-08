Selmer styrker offshorekompetansen

Selmer styrker olje, gass og offshoreteamet og henter inn Norman Hansen Meyer (37) fra Nordisk Skibsrederforening, skriver selskapet i en pressemelding.

Norman har industrierfaring fra et av landets tyngste fagmiljøer innen maritim virksomhet og offshorenæringen og har den siste tiden vært utstasjonert i Singapore. Han tiltrer som partner 1. september 2017.

Maritim virksomhet er en av de største og viktigste næringene i Norge og mange norske aktører innenfor offshore og tradisjonell shipping opererer stadig mer internasjonalt. På tross av nedgangen innen olje og gass, vil offshorevirksomheten tilknyttet olje og gass være viktig i lang tid fremover. Maritim virksomhet rettet mot sjømat og havbruk, havvind og maritim turisme er også tiltakende.

Selmer har de siste årene satset sterkt på olje, gass og offshore. Satsingen har medført en solid markedsposisjon og rekrutteringen av Norman styrker kompetansen innen sjørett og maritim virksomhet og utvider dermed tjenestespekteret for eksisterende og nye kunder.

– Vi er stolte av å ha fått Norman med på laget. Norman brenner for faget og vil tilføre Selmer verdifull spisskompetanse på sjørett og internasjonale shipping- og offshorekontrakter, sier Liv Monica Stubholt, leder for Selmers avdeling for Handel, Energi og Industri i pressemeldingen.