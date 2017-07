Selfa på Rødskjær leverer sin første vakuumstøpte speedsjark

Selfa Arctic leverte nylig sitt bygg nummer 309, speedsjarken «Birgitte» til Arctic Fish AS. Fartøyet ga også mersmak på vakuumstøp ved Selfas avdeling på Rødskjær utenfor Harstad.

«Birgitte» er første speedsjark som vakuumstøpes ved Selfas avdeling på Rødskjær, avdelingsleder for nybygg ved Rødskjær Magne Stenhaug bekrefter at det er en teknikk de kommer til å fortsette med.

– Det er en støpeprosess som benytter vakuum, så man slipper støvet og gassene man får når man ruller glassfiber. Dessuten blir laminatet bedre av det, forteller Stenhaug.

Den fjerde båten fra Selfa

Om samarbeidet med reder Kurt Johan Eriksen, som nå har fått bygget totalt fire båter ved Selfa, sier Stenhaug at det har vært godt og forløpt uten problemer. Per i dag har Arctic Fish AS i Vannvåg to speedsjarker fra Selfa i drift.

Den 10,99 meter lange og 3,79 meter brede speedsjarken har et lasterom på 13 m3 og får hjemmehavn i Tromsø. Motoren er en Cummins QSC 8 med 500 hestekrefter. Båten kommer også med landstrømanlegg.

Av fiskeutstyr finner man blant annet rekkemontert spill med trekk-kraft på 1500kg med stopper fra Lorentzen, garngreier montert på svingbar arm, garnbinge i to avdelinger og hydraulisk sløyekar på dekk.

Nå som «Birgitte» er levert står det et nytt nybygg på planen for verftet utenfor Harstad, i tillegg til reparasjons – og vedlikeholdsarbeid.

Selfa har tidligere luftet planer om å starte serieproduksjon av elsjarker ved verftet på Rødskjær.