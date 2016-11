Seks kontrakter på åtte uker

De siste to månedene har Grovfjord Mek. Verksted skrevet kontrakter for seks nye fartøyer, til en samlet verdi på mer enn 80 millioner kroner.

Det skriver det nordnorske verftet i en pressemelding.

Ett av nybyggene, en servicekatamarn skal leveres i hjemlige trakter til Ballangen Sjøfarm i Ballangen nær Narvik. Ballangen Sjøfarm innehar to konsesjoner, i tillegg til at de drifter fire konsesjoner for Cermaq Norway.

Bnr 142 til Ballangen Sjøfarm AS er en stor servicekatamaran med hoveddimensjoner 14,99×10,4m, og blir utstyrt med kraner på 75 og 23 tonnmeter, vinsj på 12 tonn, skiveholder samt 3 capstaner på henholdsvis 5 og 3 tonn. Den blir svært lik bnr 128 – Folden, som Grovfjord leverte til Folden Akva AS i juni.

Hovedmotorene yter 2x500HK ved 2000 o/min, mens aggregatet er på 40 kVA. For øvrig er båten utstyrt med hydraulisk HT vasker, vask/desinfiseringsanlegg samt diesel transfer system. I tillegg er det montert trapp i skuteside for enkel adkomst til merdring.

Båten er bygget i henhold til den nye forskriften om bygging og tilsyn av mindre lasteskip, fartsområde 4.

Bnr 142 skal leveres medio juni 2017, og blir den første båten Grovfjord leverer til Ballangen Sjøfarm AS.