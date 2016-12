Seks ganger Farstad til Australia

Farstad Shipping skriver i en børsmelding at seks av deres fartøyer har blitt tildelt oppdrag i Australia.

ConocoPhillips Australia Exploration har inngått en intensjonsavtale med AHTSene «Far Sirius» og «Far Saracen» for støtte av selskapets leteaktiviteter i forbindelse med Barossaprosjektet som har oppstart i januar 2017.

«Far Sword» har fått en 17 måneders forlengelse fra 31. mars 2018 på sin kontrakt med INPEX på Ichthys LNG-prosjekt.

Innen året er omme skal PSVen «Far Seeker» på 40 dagers oppdrag for McDermott’s Australia, en kontrakt som har opsjon på ytterligere 40 dager. Samme selskap har også tildelt kontrakt til to Farstad AHTSer for å støtte fortøyningsoperasjonene av det sentrale prosessanlegget og FPSOen til Ichthys LNG-prosjekt. Dette arbeidet har forventet oppstart i andre halvdel av 2017.