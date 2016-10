Scandlines nye hybrid ferge døpt M/F Copenhagen

Scandlines andre hybrid ferge til Rostock-Gedser ble døpt M/F Copenhagen. Dåpen fant sted på Fyn verftet Fayard.

Sammen med 180 spesielt inviterte gjester feiret Scandlines og Fayard at nok en milepæl er nådd. I talen til gjestene takket Thomas Andersen, administrerende direktør i Fayard, for den tilliten Scandlines har vist verftet og sammenlignet den nye fergen med den stygge andungen som ender opp med å bli en svane i H.C Andersens eventyr.

I nærvær av politikere, journalister, partnere og andre interessenter fikk fergen navnet M/F Copenhagen. Sammen med fergen M/F Berlin skal M/F Copenghagen bidra til å koble hovedstedene i Danmark og Tyskland.

– De to nye skipene er et bevis på er et bevis på den suksessen og veksten som Scandlines har opplevd de siste årene, sa gudmor Sally Borrows. Hun er gift med Simon Borrows, som er administrerende direktør i 3i, som nå er eneeier av Scandlines.

– Det har vært interessant, utfordrende og til tider frustrerende å være en del av dette prosjektet. På den annen side, vi måttet gjøre vårt beste for å nå målet. Derfor er jeg umåtelig stolt over å kunne ta imot alle om bord på vår nye hybridferge, selv om det fortsatt vil gå noen uker før den blir satt ut i drift.

M/F Copenhagen gjennomgår nå en et omfattende testprogram (Harbour Acceptance Test) og skal i slutten av november ut på en fem dagers prøveseilas (Sea Acceptance Test) hvor skipets manøvreringsegenskaper må testes.

M/F Copenhagen er ventet å komme i drift før utgangen av året.