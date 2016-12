Scandlines M/F «Copenhagen» i drift

Denne uken forlot Scandlines’ andre hybridferge Fayard, og gikk inn i trafikk på mellom Gedser og Rostock. Men litt arbeid i maskinrommet ventes også i 2017.

Onsdag 21. desember kl 09.00 hadde fartøyet sin første ordinære avgang.

Skipet som ble døpt på Fyn tidligere i høst, erstatter fergen «Kronprins Fredrik» og skal sammen med M/F «Berlin» binde Danmark og Tyskland sammen. «Kronprins Fredrik» skal fungere som reservefartøy både på Gedser-Rostock linjen og Rødby-Puttgarden.

– Jeg gleder meg over at våre kunder i dag kan ta i dette fantastiske skipet i bruk, som sammen med søsterskiper M/F «Berlin» også er verdens største hybridferge. De nye fergene representerer en investering på mer enn en milliard danske kroner per skip og er en vesentlig oppgradering av den sentrale og østeuropeiske transportkorridoren mellem skandinavia og det europeiske fastlandet, sier Søren Poulsgaard Jensen, administrerende direktør i Scandlines i en pressemelding.

Til tross for at begge de nye hybridskipene er i drift gjenstår også litt arbeid på nyåret. Scandlines og leverandøren av de diesel-elektriske motorene har vurdert det nødvendig å bygge om common rail-systemet i motorene.

Nye common rail moduler kunne først leveres i januar 2017, dermed bærer det en tur tilbake til verftet for begge fartøyene i løpet av årets første måned. I den den perioden vil «Kronprins Fredrik» steppe inn som avløserfartøy på ruten.